Доктора Лизу могут канонизировать

Елизавета Глинка, которая погибла при крушении Ту-154, может быть канонизирована в будущем. Об этом заявил Глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Михаил Федотов отметил, что Доктор Лиза была величайшим человеком. Она выполняла миссию добродетели. Федотов подчеркнул, что Елизавета Глинка очень активно помогала нуждающимся на Земле, и теперь она будет делать то же самое с небес. Глава СПЧ рассказал, что Доктор Лиза летела роковым рейсом, чтобы доставить медицинские препараты в один из сирийских госпиталей.

Ранее стало известно о том, что Рамзан Кадыров решил назвать в честь погибшей одну из больниц в Грозном. Чеченский лидер особенно подчеркнул, что Елизавета Глинка выбрала трудный путь в своей профессии, но в то же время очень благородный. Она предпочла помогать нуждающимся малышам в местах, где идет война, а не спокойно работать в какой-нибудь клинике. Также планируется назвать в честь Доктора Лизы хоспис в Екатеринбурге.