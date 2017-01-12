Ученые рассказали, сколько лет женщина способна прожить с одним партнером

Ученые рассказали о том, что им удалось выявить интересную закономерность в отношениях женщин со своими партнерами. По мнению экспертов, представительницы прекрасного пола могут спокойно жить с мужчиной лишь в течение определенного периода.

В принципе, ученые еще раз подтвердили утверждения, бытующие в народе, о так называемых кризисах в отношениях, которые случаются через какой-то промежуток времени. Специалисты выяснили, что через пять лет партнер просто-напросто надоедает даме. В итоге та начинает нервничать, злиться и, в конце концов, рискует впасть в депрессию. Если, конечно, ничего не изменит в своей жизни, пишет svpressa.ru.

Чаще всего под такими изменениями подразумевается смена партнера. Это может на какое-то время привести женщину в чувства. Правда, ученые уточняют, что можно решить проблему и другим путем, чтобы спасти союз. Например, что-нибудь поменять в привычных отношениях пары.