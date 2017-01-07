Ученые рассказали, когда земляне смогут увидеть в небе рождение новой звезды

Сенсационное открытие сделал американский астроном Ларри Молнара. Ученый утверждает, что уже совсем скоро все жители нашей планеты смогут наблюдать уникальное явление – рождение новой звезды.

По словам астронома, это произойдет примерно в 2022 году. Впрочем, мало кто сможет не заметить необычное явление. Небесное тело появится в результате столкновения двух звезд. Причем свет от вспышки будет настолько сильным, что станет самым ярким пятном на небе. В итоге его можно будет увидеть невооруженным глазом в ночное время. При этом он продержится в течении нескольких дней, сообщает ria.ru.

Если предсказание астронома сбудется, то он станет первым ученым, который смог предвидеть столкновение звезд еще до того момента, как свет, который образовался в итоге, добрался до Земли.