Исследователи из Чикагского университета сделали удивительное открытие - выяснили, что "звезда смерти" существует в реальности.

Небесное тело HIP68468 было найдено в рамках программы изучения планет, которые обращаются вокруг звезд, напоминающих Солнце. Ученые нашли новую планетную систему примерно в 300 световых годах от Земли и выяснили, что "звезда смерти" поглотила оттуда уже несколько планет.

Интересно, что HIP68468 внешне и по характеристикам напоминает наше Солнце, ее примерный возраст составляет 4,9 миллиарда лет. Вероятно, в недрах звезды находится гигантское количество металла, которое попало туда после поглощения планет.