Гонщица Мара Багдасарян недовольна условиями работы

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян недовольна условиями работы.

С 10 января московская гонщица приступила к выполнению обязательных работ в ГБУ "Жилищник", назначенных судом. В целом девушке придется проработать в таком формате 595 часов. Свой первый рабочий день Багдасарян провела под прицелом видео- и фотокамер, передает "Газета.Ru".

Сама нарушительница решила снять небольшой ролик, в котором продемонстрировала толпы журналистов, которые ее окружили. Она опубликовала видео на своей странице в Instagram с подписью "Вот как работать в таких условиях?".