Россиянам могут запретить курить кальян в ресторанах и кафе

Министерство здравоохранения России предлагает полностью запретить курение в организациях общественного питания. Данное табу предполагается наложить в рамках антитабачной концепции.

Как сообщается, под запрет попадет все, что связано с курением в данных местах. В том числе и кальян, передает ТАСС. Напомним, что недавно уже сообщалось о содержании новой концепции. В частности она предполагает запрет на продажу табака всем, кто родился после 2014 года независимо от того, достиг человек совершеннолетия или нет.

По данным Минздрава, от курения ежегодно умирает до четырехсот россиян. При этом ведомство отмечает, что борьба с этой вредной привычкой дает неплохие результаты. Так, статистика гласит, что почти на четверть снизилось потребление табака взрослыми жителями нашей страны.