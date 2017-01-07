В Сети появилась запись, которая стала предметом обсуждений для пользователей. На ней запечатлена яркая вспышка в небе.

Происходящее записал видеорегистратор, установленный в автомобиле. На кадрах видно, как машина едет в полной темноте по трассе. Однако впереди в ночном небе появляется светящийся объект, который летит вниз, оставляя за собой яркий след.

Видео было снято в городе Котлас под Архангельском. При этом многие пользователи, проживающие в данном регионе, отмечают, что примерно в период с третьего по четвертое января в регионе наблюдался метеоритный дождь, сообщает телеканал РЕН ТВ. При этом отмечается, что за необычным явлением могли наблюдать многие местные жители.