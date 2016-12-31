В СМИ поступила информация о том, как серьезно был травмирован чемпион мира Расул Мирзаев. По некоторым данным, спортсмен получил три огнестрельных ранения.

Одно из них пришлось в область подбородка. Два других выстрела задели грудную клетку справа. К счастью, пули не нанесли вреда внутренним органам спортсмена. Также сообщается, что во время избиения Мирзаев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, пишет life.ru.

Как стало известно, преступники напали на спортсмена около двери квартиры. Не исключено, что они поджидали свою жертву. Однако, несмотря на ранения, спортсмен дал отпор злоумышленникам, и те сбежали.