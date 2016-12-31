Чемпиону мира Расулу Мирзаеву сделали срочную операцию

Российского спортсмена Расула Мирзаева, который подвергся нападению компании молодчиков сегодня около двух часов ночи, прооперировали в одной из столичных клиник.

Как рассказали врачи, после хирургического вмешательства их знаменитый пациент спит. Полиция же в это время активно ведет поиски преступников, сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что на чемпиона мира по боевому самбо напали трое неизвестных на юге столицы. Спортсмена жестоко избили, а затем обстреляли из травматики. Раненого Мирзаева экстренно госпитализировали.

Сейчас расследованием преступления занимаются правоохранительные органы. Причины, по которым было совершено нападение, пока остаются неизвестными.