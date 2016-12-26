Крушение Ту-154 над Черным морем попало на видео

Силовикам удалось найти людей, которые видели падение Ту-154 в Черное море. Как сообщили в ФСБ, в настоящее время с очевидцами авиакатастрофы беседуют следователи. Также в ведомстве рассказали, что в распоряжение его сотрудников поступила видеозапись инцидента, сделанная посредством видеорегистратора.

Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о том, что ФСБ назвала четыре возможные причины крушения самолета, произошедшего в районе Сочи. Версию теракта силовики в настоящий момент не рассматривают из-за отсутствия соответствующих доказательств.

Поисковые работы в районе крушения Ту-154 продолжаются. Некоторое время назад стало известно о том, что из воды вытащили 140 останков тел разбившихся людей. «АН-онлайн» следят за ходом поисковой операции.