В России запретили продавать в розницу спиртосодержащую продукцию

На сайте Роспотребнадзора появилось сообщение о приостановке торговли непищевой продукции, содержащий спирт.

Ведомство приняло данное решение в соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ограничение на торговлю данным товаром будет действовать в течение тридцати дней.

Под запрет попали все жидкости, которые содержат свыше двадцати пяти процентов этилового спирта. Исключение составляют лишь парфюмерия и стеклоомывающие растворы.

Напомним, что сегодня аналогичный запрет был введен на территории Сибирского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.