Меняйло: в Сибири запретят продажу спиртосодержащей продукции

После массового отравления «Боярышником» в Иркутске было решено принять кардинальные меры. Планируется запретить продажу жидкостей, которые содержат спирт, на всей территории Сибирского федерального округа. Об этом заявил полпред президента РФ в СФО.

Сергей Меняйло рассказал, что решение о введении запрета на реализацию спиртосодержащей продукции будет принято в ближайшее время. Имеются в виду непищевые жидкости, сообщает ria.ru.

Напомним, что в результате отравления «Боярышником» погибло семьдесят шесть человек. По данному делу задержаны девятнадцать человек.