Путин рассказал, повлияет ли сокращение добычи нефти на российскую экономику

Журналисты затронули тему сокращения добычи нефти и возможное влияние такого решения на экономику страны во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Президент рассказал, что в экономической сфере удалось достичь неплохих результатов, несмотря на то, что цена нефти была ниже. Он также отметил, что после сокращения добычи «черного золота», ситуация стабилизируется. Излишки нефти уйдут с рынка, и цены выровняются. По словам Путина, это может произойти уже во второй половине будущего года.

Также президент подчеркнул, что Россия будет сокращать объемы добычи в рамках договоренностей. Однако это не повлияет на экономику страны.