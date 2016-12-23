Путин затронул тему досрочных президентских выборов и Крыма

В ходе пресс-конференции, которая проходит в этот момент, журналисты спросили Владимира Путина о том, есть ли вероятность того, что в России будут проведены досрочные выборы президента. Российский лидер сначала пошутил, уточнив, какая страна имеется в виду. А затем ответил, что перенести выборы, конечно, можно, но только нецелесообразно.

Помимо этого президента спросили по поводу Крыма. Владимир Путин отметил, что полуострову предоставлен ряд льгот. К тому же федеральная власть выделяет немалые средства на развитие Крыма. Однако региональные чиновники должны научиться правильно ими распоряжаться.

Также Владимир Путин назвал отрасли, которые, по его мнению, могли бы успешно развиваться на территории полуострова. Это судоремонт, сельское хозяйство, химическая промышленность, а также высокотехнологичная сфера.

Помимо этого Путин отметил, что на данный момент уровень доходов населения Крыма ниже, чем в среднем по стране, но он очень надеется, что этот показатель выровняется.