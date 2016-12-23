Путин рассказал, как надо бороться со снижением доходов россиян

В эти минуты проходит большая пресс-конференция, в ходе которой Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Как сообщается, пообщаться с российским лидером пожелало почти полторы тысячи представителей СМИ.

Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин затронул тему заработной платы. Он обратил внимание на то, что увеличение доходов работников в реальном секторе экономики довольно невелико. Президент России заявил, что с данной проблемой необходимо бороться. Ведь отсутствие роста зарплат имеет свои последствия, которые выражаются в виде уменьшения потребительской и инвестиционной активности.

Владимир Путин отметил, что надо приложить все усилия для дальнейшего роста экономики, а также промышленного производства.