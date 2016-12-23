Путин рассказал, как надо бороться со снижением доходов россиян

|12:40
В начале будущего года Москву посетит глава ПАСЕ
|12:33
Путин рассказал о дефиците бюджета в этом году
|12:09
Житель Москвы заставил непослушного племянника рыть себе могилу
|11:45
В Подмосковье продавец пиццерии избила клиентов
|11:20
Москвич в порыве ревности сжёг семью, а затем себя
|11:03
Россия "потеряла" Кубок мира по биатлону
|10:57
В Москве украинец убил себя перед камерами видеонаблюдения
|10:36
Гражданина Японии убили в Москве
|10:34
WADA и МОК сбросят штангу на помост
|10:11
Экскаватор насмерть раздавил жительницу Ярославля
|09:52
В Москве поезд протаранил и протащил по рельсам «легковушку»
|09:16
На Чукотке вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8
|08:46
Госдеп ответил на слова Путина о военной мощи России
|22.12 22:48
Трамп заявил, что Америка должна нарастить свой ядерный потенциал
|22.12 21:23
Россия отказалась проводить Кубок мира по биатлону
|22.12 21:05
Россию лишили права провести Кубок мира по конькобежному спорту
|22.12 20:45
Дочь Дональда Трампа пострадала за отца
|22.12 20:07
Чемпионат по фигурному катанию открыли живые пингвины
|22.12 19:07
У российской энергетики 4 проблемы, и Дмитрий Медведев их назвал
|22.12 17:37
В Африке крокодил съел трех братьев, которые хотели его изнасиловать
|22.12 16:56
Россия заплатит Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов
|22.12 16:10
Один из киевских райсудов постановил обыскать Путина
|22.12 15:48
Скончался внук Сталина
|22.12 15:01
Четверо детей обнаружены замерзающими в сарае в цыганском таборе
|22.12 14:26
Опубликовано видео взрыва в метро “Коломенская” (ВИДЕО)
|22.12 13:27
Знаменитый певец помог утихомирить дебошира в самолете
|22.12 12:48
Кандидат в президенты Франции заявила о желании отменить антироссийские санкции
|22.12 12:27
В Пензе на помойку выбросили живого крокодила
|22.12 11:36
Вавжик подтвердил информацию о своём бое с Уордом
|22.12 11:17
Число погибших от отравления “Боярышником” превысило 70 человек