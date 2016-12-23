Путин прокомментировал заявления Трампа о ядерном оружии

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина спросили об его отношении к заявлениям Дональда Трампа по поводу ядерного оружия. Президент ответил, что не видит ничего нового в подобных высказываниях будущего американского лидера.

Путин еще раз подчеркнул, что РФ сильнее любого потенциального агрессора. Он заявил, что этот факт не скрывается. Президент отметил, что наша страна проделала большую работу по модернизации ракетно-ядерного комплекса. При этом Путин подчеркнул, что Москва не ставит под сомнение военную мощь США.

Российский лидер также заявил, что РФ выполняет все международные договоренности в области ядерного вооружения.