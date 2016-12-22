Трамп заявил, что Америка должна нарастить свой ядерный потенциал

На своей страничке в "Твиттер" 45-й президент США Дональд Трамп 22 декабря сделал запись, что ядерный щит США надо бы укрепить и расширить. Трамп и ранее заявлял, что ядерный потенциал США устарел.

Обновить и нарастить ядерные вооружения Трамп планирует из-за ядерной угрозы извне: Трамп пишет, что Америка должна наращивать и обновлять ядерные вооружения, пока "мир не придет в себя", передает телеканал "Звезда".

Дональд Трамп, однако, считает ядерную угрозу самой значимой и многократно заявлял, что в идеале было бы проще и безопаснее вообще отказаться от "ядерной дубинки".