Миллер: говоря об усилении ядерного потенциала США, Трамп имел в виду другое

Представитель Дональда Трампа прокомментировал громкое заявление избранного президента США, из-за которого накануне поднялась шумиха. Речь идет о записи в соцсетях, в которой будущий американский лидер говорит о необходимости расширить ядерный потенциал США.

По словам Джейсона Миллера, Трамп на самом деле хотел сказать, что над миром нависла угроза распространения «смертельного» оружия, и это надо предотвратить. Особенно, когда речь идет о нестабильных режимах и террористах, сообщает ria.ru.

Напомним, что накануне Дональд Трамп написал в соцсетях о том, что США следует укрепить и расширить возможности в области ядерного вооружения. Сообщение сразу же подхватили и распространили СМИ.