На большой пресс-конференции журналисты спросили Владимира Путина о том, что ожидает российских пенсионеров в будущем году. Также была затронута возможность реформирования института досрочного выхода на заслуженный отдых.

Президент РФ напомнил, что в начале 2017 года все российские пенсионеры получат по пять тысяч рублей независимо от того, какой у них трудовой стаж. Также он отметил, что вопрос досрочного выхода на пенсию заслуживает внимания, но к нему надо подходить осторожно. Нововведения в данной сфере должны обсуждаться публично.

Также Владимир Путин ответил на вопрос, который был задан в преддверии Года экологии. Он признался, что очень обеспокоен загрязнениями и свалками. Президент пообещал, что в стране будет изменена законодательная база для сохранения лесов.