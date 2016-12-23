Первая жертва гриппа: в больнице умер москвич

В одной из больниц Санкт-Петербурга скончался мужчина. Медики рассказали, что причиной смерти стал грипп.

Это первый случай в этом сезоне, когда пациенты уходят из жизни, заразившись данным вирусом. Как стало известно, умерший был москвичом и работал дальнобойщиком. По словам врачей, его доставили в больницу уже в очень тяжелом состоянии. Медики попытались спасти пациента, но, к сожалению, им это не удалось, сообщает rosbalt.ru.

По словам специалистов, умерший страдал сахарным диабетом, однако скончался именно от гриппа. Также отмечается, что в Северной столице был превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу.