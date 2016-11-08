Инфекционисты рассказали, насколько опасен «гонконгский» грипп

Ранее «АН-онлайн» уже писали, что, по прогнозам специалистов, этой зимой стоит ожидать новые виды гриппа – «гонконгский» грипп и вирус «Вирджиния». По оценкам медиков, заболевание даст о себе знать уже в середине декабря и достигнет пика в январе.

Одно название «гонконгский» грипп наводит на многих россиян ужас. И не удивительно. Сейчас ходит много слухов об этой напасти и ее опасности. Главный инфекционист Краснодарского края Владимир Городин поспешил успокоить граждан страны, сообщают news.mail.ru.

По его словам, это обычная разновидность гриппа. Да, грипп может вызвать осложнения, как, впрочем, и любой вирус. Но те, кто сделал прививки, может успокоиться. Защита от данного штамма входит в вакцину, которую на данный момент вкалывают всем желающим.

Кстати, первой о «гонконгском» гриппе сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала, что в 1968−1969 годы это заболевание унесло жизни многих.