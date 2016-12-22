Суд признал студентку МГУ Караулову, пытавшуюся примкнуть к ИГ, виновной

В четверг, 22 декабря, бывшая студентка МГУ им. М.В. Ломоносова Варвара Караулова была признана виновной в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в РФ.

В тексте приговора Московского окружного военного суда говорится, что виновность Карауловой подтверждается доказательствами по делу о попытке примкнуть к "Исламскому государству". В частности, показания, демонстрирующие вину девушки, дали отец и мать бывшей студентки, передает сегодня корреспондент "Газеты.Ru".

Сейчас идет оглашение приговора. Варваре Карауловой в настоящий момент грозит более пяти лет лишения свободы. Точный срок наказания будет известен через некоторое время.