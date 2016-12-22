Гроб с телом посла Андрея Карлова доставлен в здание МИД РФ

Рано утром в четверг, 22 декабря, в центральное здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади доставили гроб с телом убитого три дня назад на выставке в Турции посла Андрея Карлова.

Перед началом официальной гражданской панихиды, с Карловым отдельно простятся его родственники и близкие друзья. Как сообщает ТАСС, сегодня в траурных мероприятиях будет участвовать президент Российской Федерации Владимир Путин. Отпевание посла проведет патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

Напомним, 19 декабря Андрею Карлову выпустили в спину одиннадцать пуль во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре.