Путин простится с российским послом, погибшим в Турции

Как стало известно, президент РФ примет участие в траурной церемонии, которая состоится в четверг, 22 декабря. Он простится с российским послом, который был убит в Турции.

Ранее сообщалось, что из-за убийства Андрея Карлова и церемонии похорон была перенесена на один день большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она состоится 23 декабря.

Напомним, что российского посла убили во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступник выстрелил Андрею Карлову в спину. К сожалению, раненого посла не удалось спасти, он умер по дороге в больницу. Убийца дипломата был ликвидирован на месте происшествия.