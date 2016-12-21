Все большую популярность набирает в соцсетях аккаунт мурманского моряка Романа Федорцова. Он делает фотографии необычных обитателей подводного мира и выкладывает их в Сеть.

На данный момент страницу Романа Федорцова в Twitter читают уже свыше сорока тысяч человек. Люди охотно комментируют снимки, которые появляются в аккаунте моряка. Надо отметить, что Федорцов фотографирует не только пугающих обитателей глубин, но и красивые виды рыб.

Как сообщает владелец аккаунта, все герои фото были пойманы в море. Они угодили в рыболовный трал. Также стоит отметить, что страница моряка пользуется немалой популярностью не только у пользователей Интернета, но и среди журналистов.

































Фото: twitter.com