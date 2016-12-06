Океанологи обнаружили морское чудище у берегов Калифорнии

Удивительное существо обнаружили ученые. Загадочное позвоночное всплыло вместе с батискафом у берегов Калифорнии. Как оказалось, такое существо уже встречалось учеными ранее. Однако это было около века назад.

Внешне удивительное животное похоже на крошечного головастика, размер которого достигает лишь несколько миллиметров. Когда его обнаружили в первый раз, то присвоили ему название. Существо стали величать Bathochordaeus charon в честь мифического персонажа Харона, который перевозил через реку души мертвых, сообщает ria.ru.

Ученые считают, что их находка встречается довольно редко в природе. Они предполагают, что данные существа обитают на большой глубине в океанах.