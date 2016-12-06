В Индийском океане обнаружена мертвая зона

Датские ученые в ходе исследования Индийского океана обнаружили "мертвую зону" в Бенгальском заливе.

На площади примерно 60 тысяч квадратных метров, как уточняется, полностью отсутствует кислород. Согласно данным Nature Geoscience, подобные участки были ранее найдены у западного побережья Северной и Южной Америк, в Аравийском море, а также у Намибии.

Интересно, что в Бенгальском заливе содержание кислорода в водах у поверхности примерно в 10 тысяч раз меньше, чем следует. Там начали развиваться особые микробы, которые убирают азот.