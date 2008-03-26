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Прямоходящая американская щука вошла в белорусские воды

Ученые обеспокоены нашествием огромного количества наглых вселенцев

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Прямоходящая американская щука вошла в белорусские воды

Караул! В реке панцирный аллигатор

 В БЕЛОРУССКИХ водах рыбаки выловили рыбу-чудовище – американскую панцирную щуку, она же – рыба-аллигатор. Улов случился в Лепельском районе Витебской области: щуку «взяли за жабры» в реке Березине.

 – Панцирная щука принадлежит к подклассу ганоидов, – рассказал «Аргументам неделi» ихтио­лог Виктор Маркин. – Она напоминает чудовище, коим и является в действительности, так как эта щука – одна из представительниц давно вымершего семейства Lepisosteidae (панцирникообразные).

 Харя у этой гадины клювообразная, с множеством острых, как бритвы, зубов. Плавники – как у акулы, наружный край их снабжен двумя рядами металлических чешуек. Но откуда этот монстр появился в тихих водах Беларуси?

 Ученые предполагают, что рыба попала в реку из домашнего аквариума. Щука в реке должна была вымахать до 3 метров. Эта рыбина представляет грозную опасность для обитателей водоемов: ее внутренности и икра очень ядовиты.

 Когда панцирной щуке надоедает сидеть в воде и пожирать все, что попадает ей под рыло, она выбирается на сушу. И на своих жестких акульих плавниках неспешно ползает по земле…

 Не верите? Тогда приезжайте в Лепельский район Белоруссии. Рыбаки уже выудили несколько десятков панцирных особей, причем часть из них была поймана на суше.

Черный буффало прикатил с балластом

 – ОБЫЧНО экзотические рыбины и всякая разная мелочь попадают в новую среду обитания с балластными водами, – считает гидробиолог Михаил Белых. – Известно, что кораблям в трюмы для придания устойчивости заливают воду. Вместе с этой водой туда и попадают личинки – икринки. В порту корабль сливает воду. И вместе с ней выливает тех, кто приплыл издалека, без приглашения.

 Раньше ученые полагали, что большое количество незваных гостей не приживается в новых «квартирах»: иной состав воды, другая температура, отсутствие привычных мест для нереста... Но оказалось, это не так. Пришельцы расселяются весьма активно. Возьмем Волгу. В начале 1980-х гг. уровень Каспийского моря стал (по непонятным причинам) повышаться. Возрос и уровень «солености» воды. И для многих рыб такая вода стала «пригодной» для жизни. И еще за последние несколько лет среднегодовая температура воды в реке повысилась на 2 градуса. Прежние обитатели Волги ушли на север, и на их место тут же прискакали обитатели южных водоемов.

 Откуда в бассейне реки Волги взялся большеротый буффало, или буйвол-рыба (это североамериканская чукучановая рыба. – «АН»)? Следом за ним пришвартовался черный буффало.

 Сегодня в Волге можно поймать и рыбу-топорик. А вообще эта рыба водится в тропических водах. Тело этой красавицы сжато с боков и действительно напоминает топорик с короткой ручкой. Глаза у рыбины огромные, а еще у нее есть органы свечения – фотофоры, расположенные вдоль брюшка. Представляете себе реакцию рыбаков, когда в сети заползает – особенно ночью – такой вот крюгер?

 А если в гости вместе с балластными водами пожалует тонкий, как нитка, южноамериканский сомик-кандиру? Он пролезает во все отверстия в теле. Для извлечения кандиру требуется операция.

 В 1990 г. Конгресс США принял закон о предотвращении и контроле интродукций чужеродных видов. В 2004 г. был принят закон о контроле за сбросом балластных вод.

 Но прошло несколько лет, а диковинные и хищные рыбы продолжают всплывать в реках и озерах России. Помните май 2007 года? Большая серая акула в Питере? В 2003 г. в Неве была обнаружена испуганная сельдевая акула. Если так дело дальше пойдет, кого из чудовищ мы еще увидим у стен Эрмитажа и Русского музея?

 – Сегодня главная причина распространения вселенцев – деятельность человека, – уверен Михаил Белых. – Каналы в России и Европе начали строить еще в XIX веке, соединив изолированные реки и водоемы. Их обитатели научились путешествовать по морям и океанам. Они запросто прикрепляются к днищу корабля и отправляются в плавание. С балластными водами судов могут перемещаться и патогенные для человека организмы, в том числе и такие опасные, как холерный вибрион. Перенос с балластными водами этого возбудителя вызвал эпидемии холеры в Южной Америке. В 1994 г. холерой заболели более миллиона человек, и более 10 тыс. человек погибли.

Акулий сом: дикий прыжок из воды

 НА РЕКЕ Индигирке завелся свой пришелец – акулий сом. Эти страшные рыбы любят выпрыгивать из воды. В числе травм, нанесенных этими чокнутыми торпедами, уже есть разрыв легкого, порванная селезенка и сломанные ребра.

 Одной пловчихе после встречи с сумасшедшим сомом пришлось ампутировать палец на ноге. Не совсем понятно, что заставляет акульих сомов заниматься прыжками. Некоторые ученые полагают, что они таким образом прочищают жабры и избавляются от паразитов.

 Вот случай из жизни. Молодая женщина с компанией плыла в лодке по Индигирке, когда трехметровый акулий сом вылетел из воды, жахнул ее по лицу и тут же рухнул обратно в воду. И скрылся. Женщина пришла в сознание только через 10 дней.

 Не верите? Тогда сядьте в лодку и покатайтесь по Индигирке. На всякий случай возьмите отбойный молоток, а лучше кувалду, дабы отбиваться от этого родственника акулы.

 По мнению ученых, это чудо приплыло к нам в трюме какого-нибудь судна под либерийским флагом. Но как оно залетело в Индигирку?

Нужен ли нам скат торпедо?

 КТО, по сути, может приплыть к нам в Россию из самых мерзких морских созданий?

 Электрический скат торпедо – совершенно нежелательный для нас визитер. Очертания его тела напоминают гитару длиной до 2 метров. Торпедо живут в прибрежных водах Красного моря, Индийского и Тихого океанов, у берегов Британии. Некоторые бухты Португалии и Италии напрочь оккупированы торпедо. Если этот «музыкальный инструмент» попадет в рыбацкую сеть, его ток может пройти по мокрым нитям сети и ударить рыбака.

 Нечего делать у нас и рыбам-звездочетам. Они обитают в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Обычно звездочеты лениво лежат на дне, подкарауливая проплывающую добычу. Глаза их расположены на верхней стороне головы и постоянно смотрят вверх. Звездочеты имеют электрические органы: они находятся у них на темени.

 – Есть сведения, что звездочеты уже пробрались в Черное море, – говорит кандидат биологических наук Геннадий Губин.

 Самые злобные рыбы – пираньи – живут в реках Южной Америки. В 1981 г. в Обидусе (Бразилия) пираньи вмиг растерзали 300 человек, оказавшихся в воде из-за кораблекрушения. Пираньи уже попадались ихтиологам в Москве-реке. Откуда? Опять же – из частных аквариумов наших сограждан.

 Неприятным подарком был для нас электрический угорь, который обладает сильными электрическими зарядами. Дает разряд до 800 Вольт. Обитает это чудо природы в реках Бразилии и Колумбии. Недавно группа электрических угрей была замечена в низовьях реки Оби. Как они туда попали? Оказывается, по миграционным путям через Саргассово море. Правда, не растерялись наши газовики и неф­тяники: они сразу возвели вокруг своих скважин высокие заборы, чтобы электрический угорь не смог подобраться к системам огневой энергетики и не устроил фейерверк.

Все дороги ведут в Бобруйск

 – ПРОБЛЕМА биологических инвазий чужеродных видов на территорию России является важнейшим аспектом обеспечения экологической безопасности страны, – считает Виктор Маркин.

 Вот последние новости про вселенцев. Так, настоящий шок у жителей Поволжья вызвали растительные вселенцы из Саудовской Аравии. В центре Ульяновска разрослись стихийно возникшие аравийские пальмовые рощи. Пальмы растут семьями – от 5 до 30 деревьев и достигают 3 м в высоту. Горожане боятся, как бы следом за пальмами в Ульяновск не пожаловали макаки суматранские.

 Тем временем Россия, Иран, Индия и Оман подписали договор о создании водной транспортной магистрали «Север – Юг», которая свяжет Балтийское море с Персидским заливом через Волгу и Каспий. По территории Ирана будет прокопан канал, соединяющий Каспийское море с Персид­ским заливом.

 Кого мы начнем вылавливать у себя в Оке и Двине в таком случае? Вернее, что мы уже вылавливаем? Собачью акулу, нож глазчатый, василькового джексона… Вам что-нибудь говорят эти названия? Это все они, непрошеные вселенцы.

 Для решения проблем со вселенцами ученые предлагают создать Межведомственную комиссию по биологическим инвазиям и объявить о Национальной программе, в рамках которой была бы оценена современная ситуация с инвазиями чужеродных видов на территории России и у наших соседей, в Белоруссии и Украине. Выявлены основные транзитные пути, разработаны прогнозы и меры по предот­вращению появления вселенцев.

 Всеми этими вопросами обещает заняться Международный конгресс ихтиологов и паразитологов, который откроется 1 апреля с.г. в Бобруйске.

 Ихтиологи Белоруссии к этому важному событию уже заспиртовали пять из 48 пойманных американских панцирных щук. Две особи «взяли за жабры» во время их прогулки в зарослях у местного военного санатория в Лепельском районе прямо 23 февраля.

Из досье «АН»

 В 1992 г. охлаждающую систему атомной станции в Олкилуото (Финляндия) забили нитчатые водоросли – незваный вселенец появился не пойми откуда. Это вызвало аварийную остановку ядерного реактора.

Из досье «АН»

 10 ТЫС. угрей могли бы дать энергию для движения электропоезда в течение нескольких минут. Но после этого поезду пришлось бы стоять несколько суток, пока угри восстановили бы свой запас электрической энергии.

 В природе существует более 1200 ядовитых рыб. Каждый год их жертвами становятся более 50 тыс. человек. А что если большая часть этих чудовищ переплывет к нам, в Россию? Мы же так и не подписали Конвенцию о балластных водах. А зря. Мы явно недооцениваем очевидную опасность.

Между прочим

 ИЗ ВСЕХ животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас.
(Второзаконие, 14. 9-10)

Фугу – собака не лает, но умерщвляет!

 РЫБА-СОБАКА – она же фугу – смертельно ядовита. В ее молоках, икре, коже, а особенно в печени содержится тетродотоксин (ТТХ) – яд нервно-паралитического действия, который примерно в 1200 раз сильнее цианистого калия. Смертельная доза для человека составляет всего 1 мг ТТХ. Одна такая собака может загубить сразу 30–40 человек. Противоядия от отравления фугу до сих пор не существует.

 Императоры Древней Японии запрещали своим солдатам лакомиться фугу.

 В чем же притягательность фугу? Обычно эту рыбу готовят в виде сасими: ее режут на ломтики и едят в сыром виде. Мясо фугу по вкусу напоминает цыпленка. Однако дело не в изысканном вкусе. Съев фугу, человек испытывает непередаваемое ощущение внутреннего комфорта и некоторое возбуждение. Именно наркотический эффект и является основной причиной, заставляющей гурманов идти на риск.

 Некоторые повара ухитряются готовить блюда из печени фугу, хоть это и запрещено. Полностью удалить яд из печени (в которой его концентрация наиболее велика) почти невозможно. В 1975 г. от отравления блюдом из печени фугу умер знаменитый актер театра Кабуки Мицугоро Бандо VIII, который в свое время получил титул «Живое национальное сокровище».

 Дерзкую операцию по проникновению рыбы-собаки на территорию озера Байкал остановили доблестные российские спецслужбы. Дело было так: один из «продвинутых» рестораторов города Иркутска попросил привезти ему из Японии самца и самку рыбы-собаки. Он собирался выпустить тетродотоксиновую рыбу в Байкал (на огороженную территорию), а потом подавать экзотические блюда из фугу иркутским и заезжим гурманам. ФСБ России вовремя перехватила посылку с ядовитыми рыбами. Майор УФСБ Игорь С. получил повышение по службе и как награду – поездку в Японию на 15 суток.

Как бороться с зеброй-обжорой?


 У НАС в России своя напасть. Российские гидротехнические сооружения (которые и так на ладан дышат) зажевывает дрейссена, этакий красивый полосатый моллюск. Его еще называют зебровым. Он обожает нарастать гроздьями на днищах судов. Есть сведения, что именно полосатый моллюск на 10% снижает мощность некоторых ГЭС на Волге. Сегодня этот пришелец обжил почти всю акваторию Финского залива, но особенно ему понравились подогретые воды Ленинградской атомной станции.

 – Зебровый моллюск родом с Каспийского моря, он любит нежиться в теплой воде, – объяснил геоботаник, к.б.н. Геннадий Губин. – Водоемы ЛАЭС под угрозой: зебровый моллюск действительно оккупировал водозаборные устройст­ва атомной станции.

 Пришелец стал настоящим бедствием не только у нас, появился он и на американских Великих озерах. В США существует правительственная программа по борьбе с зебровым моллюском.

 Не верите? Тогда приезжайте на Великие озера. Или в акваторию Финского залива.

Змееголов гуляет в Помпеевке

 СУЩЕСТВУЕТ несколько гипотез, почему рыбы вышли из воды. Возможно, они были вынуждены приспосабливаться к условиям на суше в результате высыхания водоемов. Или же им потребовались конечности, чтобы пробираться сквозь заросли водорослей?

 Одной из ходячих рыб – после прямоходящей американской щуки – является змееголов. Эти рыбы в основном водятся в водах тропической Африки и Юго-Восточной Азии. У них длинное тело и плоская сверху голова, покрытая чешуей, похожей на щитки змей. Из-за этого они и получили свое название. Змееголовы способны дышать не только в воде при помощи жабр, как настоящие рыбы, но и атмосферным воздухом благодаря имеющемуся у них специальному наджаберному органу. Мясо этих рыб высоко ценится. И они всюду являются объектами промысла. Самого крупного из змееголовов – марулия (более 1,2 м) – разводят в ирригационных колодцах в Южной Индии.

 В наших дальневосточных водах встречается один вид змееголова. Вида он крайне неприятного, но очень любит прогуливаться по суше.

 Не верите? Поезжайте в Еврейскую автономную область. Именно в этом регионе, в местечке Помпеевка, чаще всего и видят живого змееголова. Погуляет, подышит воздухом и уходит в темные воды Амура. Кстати, это чудище умеет прогрызать любые сети.

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