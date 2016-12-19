Путин рассказал о ключевом достижении правительства РФ

В понедельник, 19 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главное достижение правительства в текущем году.

По мнению российского лидера, основным достижением правительства является баланс между решением задач в сфере экономики и в сфере социального развития, передает "Дождь". Путин подчеркнул, что по сравнению со спадом в прошлом году нынешняя ситуация в экономике России - это "день и ночь".

Президент коснулся и задач правительства на следующий год, обратив особенное внимание на необходимость выполнения майских указов. В первую очередь, по словам главы государства, следует заняться повышением зарплат работникам бюджетной сферы.