Медведев зовет Путина к себе на чашечку чая

Сегодня российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед новогодними праздниками решил пожелать здоровья президенту России Владимиру Путину и пригласить его к себе в гости на чашечку чая.

От имени правительства Медведев пожелал Путину успехов, всего самого хорошего и доброго, а также здоровья в наступающем году, передает РИА "Новости". Также премьер-министр пригласил президента к себе в гости на чашку чая, однако не уточнил, когда именно состоится чаепитие.

Отметим, что в понедельник, 19 декабря, Владимир Путин проводит встречу с членами кабмина, в ходе которой подводит итоги работы за 2016 год.