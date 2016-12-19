Поручение Медведева правительству: работайте как следует

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня отдал главное поручение правительству - работать "как следует".

В частности, деятельность правительства должна быть плановой и в новогодние праздники, заявил Медведев во время встречи российского лидера Владимира Путина с кабмином. Премьер-министр подчеркнул, что у правительства новогодних каникул не бывает, передает ТАСС.

Медведев выразил благодарность президенту России за подведение итогов деятельности правительства в 2016 году и от имени кабмина пожелал Путину успехов и здоровья.