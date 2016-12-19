Шокирующий случай в Красногорске: педагог призывала учеников бить одноклассника

Шокирующий случай расследуется в Красногорске Московской области. Как стало известно, в одной из школ педагог придумала жестокое наказание для ученика.

По некоторым данным, учительница сначала заставила четвероклассника встать перед всем классом и призвала детей ругаться на него матом. Затем она попросила, чтобы каждый ударил его по губам, пишет vesti.ru.

Как сообщается, таким образом педагог хотела наказать школьника за то, что тот обзывается. О данном случае сообщила одна из родительниц в соцсетях. Школа попыталась «замять» скандал, и пост был удален. О случившемся узнала детский омбудсмен. В настоящее время педагога отстранили от работы.