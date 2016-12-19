У Крыма появился свой туристический логотип. Его уже официально представили в Симферополе.

О новом брендлайне полуострова рассказала председатель Крымской организации Союза дизайнеров России. Он звучит как «Я.Крым. Точка притяжения».

По словам Ольги Степановой, логотип как бы состоит из двух уровней. «Я.Крым» означает, что каждый житель себя ассоциирует с полуостровом. Другими словами, он может сказать, что он есть Крым и от него зависит, каким предстанет полуостров перед глазами гостей.

Вторая часть логотипа требует отдельной программы. Она означает разработку системы так называемых магнитов полуострова. Бренд будет заложен не только в представление всего Крыма, но и отдельных объектов.