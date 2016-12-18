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Сирийские власти нашли доказательства применения боевиками химоружия

18 декабря 2016, 07:01 [ «АН-онлайн» ]

Сирийские власти нашли доказательства применения боевиками химоружия
globallookpress.com

Террористы изготавливали химическое оружие на территории Сирии и применяли его. Доказательство этого сирийские власти передали в Международную миссию ОЗХО (организация по запрещение химоружия).

Сирийский специалист национального ведомства по запрещению химоружия Самер Аббас 18 декабря передал представителям ОЗХО вещественные доказательства изготовления боевиками запрещенных химических отравляющих веществ, передают РИА Новости.

Аббас передал Международной организации ОЗХО документы и вещественные доказательства, изъятые у террористов в Сирии - вещество иприт.

Сирийский специалист сообщил, что эксперты ОЗХО еще раз прибудут в Сирию, чтобы взять специальные пробы для дополнительных улик и сделают их анализ.

 

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