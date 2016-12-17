Никита Михалков побывал в Ельцин-центре

Визит в Екатеринбург Никита Михалков начал с посещения Ельцин-центра. Недавно режиссер заявил, что организация дает необъективную оценку истории России, чем спровоцировал бурную общественную дискуссию.

Михалков также предлагал созвать специальную компетентную комиссию, чтобы дать непредвзятую оценку экспозиции. В свою очередь вдова первого российского президента Наина Ельцина назвала слова режиссера ложью, а также напомнила, что сам он никогда не был в екатеринбургском центре.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера, Михалков сегодня прибыл в город, чтобы увидеть поединок российского супертяжеловеса Александра Поветкина, и первым делом побывал в Ельцин-центре. О впечатлениях режиссера от посещения музея пока ничего неизвестно.

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