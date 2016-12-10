Вдова Ельцина жестко ответила Михалкову на критику «Ельцин Центра»

Наина Ельцина, вдова первого президента РФ, отреагировала на нападки режиссера Никиты Михалкова на музей имени ее мужа.

Бывшая первая леди страны заявила, что критика деятельности «Ельцин Центра» со стороны Михалкова ее возмутила. Она назвала обвинения режиссера лживыми. Также Ельцина напомнила, что Михалков во времена правления первого президента поддерживал с ним хорошие отношения. В частности, деятель культуры был доверенным лицом Бориса Ельцина на выборах главы государства в 1996 году.

Заявление Михалкова, вызвавшее негодование Наины Ельциной, прозвучало накануне в стенах Совета Федерации. Оценивая работу «Ельцин Центра», режиссер сказал, что музей способствует разрушению национального самосознания.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»