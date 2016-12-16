Суд арестовал дом Алексея Улюкаева и десять больших участков земли

Сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал жилой дом и десять больших земельных участков бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Об этом сообщила в пятницу официальный представитель суда Юнона Царева, которая отметила, что арест на дома и участки Улюкаева был осуществлен в качестве обеспечительной меры по делу о взятке в размере двух миллионов долларов, передает РИА "Новости".

В настоящий момент нет никакой дополнительной информации об арестованном имуществе бывшего руководителя Минэкономразвития.