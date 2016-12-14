Россия стоит на втором месте в мире по числу мигрантов

Глава МВД РФ рассказал, что из-за ситуации, которая сложилась в Сирии и на Украине, в Россию увеличился приток беженцев. На сегодняшний день наша страна занимает второе место в мире по числу мигрантов.

Владимир Колокольцев назвал и конкретные цифры. По предоставленным им данным, количество мигрантов в РФ составляет более десяти миллионов человек. Это около семи процентов от всего населения нашей страны, сообщает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что такая ситуация может таить в себе ряд угроз - часто на территорию России под видом беженцев проникают террористы. Также Колокольцев считает, что из-за мигрантов в стране может возрасти социальная напряженность.