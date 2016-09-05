В Европе массово исчезают дети-мигранты

Не менее 360 детей-беженцев, приехавших в Великобританию в течение пяти лет, бесследно исчезли, пишет издание The Independent. По крайней мере, 200 из них не общались с соцработниками два и более года.

Всего за пять лет после свержения законного правительства в Ливии при участии стран НАТО и появления в Европе первых беженцев в Великобритании нашли приют около десяти тысяч детей без сопровождения взрослых. Здесь их определили в приюты и приёмные семьи под контролем соцработников. Среди вероятных причин невыхода детей на связь британские журналисты называют торговлю людьми, побеги из дома, боязнь депортации и недоверие к чиновникам.

Войны в Афганистане, Ираке, Сирии заставили бежать из родных краев многих мирных людей, но также и просто массы трудовых мигрантов, не желающих адаптироваться к местному менталитету. Слабо контролируемый въезд мигрантов в страны Евросоюза стал одной из причин голосования британцев за выход из ЕС. Ранее в полиции Германии заявили, что на данный момент число пропавших в стране несовершеннолетних мигрантов достигло 8991 человека, из них большинство исчезли в прошлом году.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня