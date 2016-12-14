Госдуму ожидает год жесткой дисциплины

Непростой год в плане трудовой дисциплины предстоит депутатам Госдумы. И послаблений для них не предвидется. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, парламентарии будут работать в условиях ужесточенного регламента. Жестко будет контролироваться посещаемость заседаний. За прогулы депутатам грозят штрафы. Пленарные заседания теперь будут проводиться три недели в месяц, а не две, как раньше. Их продолжительность увеличилась. К тому же заседания придется совмещать с работой в комитетах.

Раньше уже сообщалось, что это вызвало недовольство у некоторых парламентариев. В частности две коммунистки заявили, что не успевают приготовить ужин, чтобы накормить мужей. Коллеги по депутатскому корпусу посоветовали им сложить свои полномочия.

Согласно данным соцопросов, россияне стали больше доверять парламенту. Такую тенденцию объясняют, в том числе, ужесточением дисциплины в Госдуме.