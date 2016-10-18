Комитет Госдумы разрешил топ-менеджерам госкомпаний получать больше президента РФ

Комитет Госдумы России по труду, соцполитике и делам молодежи рекомендовал парламентариям отклонить законопроект об ограничении зарплат топ-менеджеров госкорпораций и компаний до уровня зарплаты президента.

Документ, отклоненный комитетом ГД, устанавливает также предельное соотношение зарплат топ-менеджмента к средней зарплате других работников в кратности от одного до восьми, передают РИА Новости.

Законопроект внес депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов в феврале 2015 года.

Олег Нилов предлагал установить ограничения по выплатам для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, а также членов коллегиальных исполнительных органов государственных или муниципальных учреждений, заключающих трудовой договор, или муниципальных унитарных предприятий, а также госкомпаний и хозяйственных обществ, уставной капитал которых более чем на 50% составляют акции государства или муниципалитетов.