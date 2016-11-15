Госдума может запретить увольнять выплачивающих ипотеку

В ситуации, когда в России продолжают сокращать рабочие места, особенно нелегко приходится выплачивающим ипотеку. Ведь они находятся в особой группе риска. Нет работы, нет возможности погашать займ. В Госдуме предложили поддержать данную категорию россиян.

Депутаты ЛДПР предложили законопроект, который запрещает увольнять людей, расплачивающихся за жилье. Причем, не важно, что взяли люди в ипотеку: квартиру или дом. Правда, речь идет лишь о тех, кто расплачивается за первично приобретенные квадратные метры.

Поправки предлагается внести в 81-ю статью Трудового кодекса РФ. Речь идет о пунктах 2 или 3 части первой. В них говорится о сокращении штата или несоответствии квалификации сотрудника занимаемой должности. Предполагается, что при уменьшении численности сотрудников сохранять рабочее место будут, прежде всего тем, на ком числится ипотека, сообщают ria.ru.

Депутаты отмечают, что ипотеку берут, в основном, молодые семьи с детьми. Если же люди теряют работу, то наступает момент, когда семья может разрушиться. Поэтому так важно поддержать россиян в условиях трудной экономической ситуации при растущей безработице.