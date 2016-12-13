КПРФ: депутаты Госдумы будут заниматься гимнастикой в перерывах

В Госдуме, похоже, могут найти решение, как не навредить долгими заседаниями здоровью депутатов. По словам замглавы фракции КПРФ Сергея Решульского, не исключено, что парламентарии будут делать получасовой перерыв для занятий гимнастикой.

Напомним, что поводом для недовольства некоторых депутатов стало решение проводить пленарные заседания Госдумы до восьми часов вечера, а не до шести, как было раньше. В итоге две женщины-парламентарии от КПРФ заявили, что из-за переработки они могут навредить своему здоровью и не успеть накормить супругов, сообщает ria.ru.

Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов очень жестко отреагировал на это. Он заявил, что люди доверили депутатам принятие решений. А если кому-то тяжело работать, то пусть слагают свои полномочия и отправляются туда, где легко.