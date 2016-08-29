Депутаты Госдумы резко выступили против налога на богатых

В Госдуме считают, что отмена плоской шкалы налогообложения доходов не поможет бедным стать богатыми, а только отпугнет инвесторов и потребует серьёзных бюджетных затрат.

Об этом сообщил сегодня председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что разговоры о том, что богатые платят столько же, сколько бедные - лукавство. Он отметил, что бедным легче не станет от того, что из-за прогрессивной шкалы уменьшится поток инвестиций: ведь станет меньше новых производств и новых рабочих мест.

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