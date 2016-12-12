Сергей Аксенов: я принял решение отменить закупку дорогих авто для чиновников Феодосии

Скандал с закупкой феодосийской администрацией сверхдорогих авто на федеральные деньги закончился, даже не разгоревшись. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил принятое городской администрацией решение.

Надо сказать, что свое решение о трате субсидий на иномарки премиум-класса чиновники Феодосии приняли с ведома руководителя региона, однако в свете последних событий Аксенов резко поменял свое видение этой проблемы, передает ТАСС.

12 декабря Сергей Аксенов распорядился отменить решение о закупке администрацией Феодосии дорогих авто на субсидии. В своем Facebook глава Крыма написал, что автопарк администрации Феодосии обновить надо, но для этого стоит поискать менее затратный вариант, чем трата 10 миллионов субсидий.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о просьбе Натальи Поклонской к Генпрокуратуре РФ разобраться в упомянутой проблеме.