Чиновники Феодосии потратят 10 миллионов субсидий на покупку авто

Деньги из федерального бюджета власти Феодосии на нужды города потратить не успели и теперь «спасают» государственные деньги покупкой сверхдорогих автомобилей. Так в администрации пояснили необходимость закупок.

Если федеральные деньги не потратить до 31 декабря, то они вернутся в госбюджет, а на это чиновники пойти не могут, пишет «Российская газета».

Шесть автомобилей городская администрация приобретет на 10 миллионов рублей: три седана за 1 474 000 рублей, и три – по 1 865 000 рублей каждый.

За покупку автомобилей горсовет Феодосии проголосовал 25 ноября. Известно, что автомобилями будут пользоваться чиновники администрации, главы горсовета и счетной палаты Феодосии.

Городские власти объясняют свое решение тем, что автопарк администрации предельно изношен: чиновники ездят на старых «Волгах». А потратить деньги на городские нужды за такой короткий срок просто невозможно.