Ученые научились эффективно выявлять рак на ранней стадии с помощью яда кобры

Важное открытие сделали российские ученые совместно со своими индийскими коллегами. Они выявили способ диагностики рака, который превосходит по своей эффективности все ранее известные методы.

Специалисты создали препарат с помощью веществ, извлеченных из яда таиландской кобры. Он способен четко определять границы раковой опухоли в организме человека. А это необходимый фактор для проведения оперативного вмешательства. Особенно это актуально на ранней стадии развития болезни, передает ria.ru.

Ученые отмечают, что их открытие может обладать терапевтическим действием. Сообщается, что планируется проведение доклинических исследований препарата.