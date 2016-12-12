Сенсационное открытие: красноярские ученые научились разрушать раковые клетки

Важное открытие сделали красноярские ученые совместно с коллегами из Новосибирска и Канады. Об этом рассказал Егор Задереев, сотрудник Института биофизики СО РАН.

По словам специалиста, ученые смогли «сломать» раковые клетки при помощи магнитного поля. Они провели эксперимент на животных, страдающих опухолями.

Подопытным ввели так называемые наноконструкции, на которых стали действовать при помощи переменного магнитного поля частотой 100 Гц. Хватило всего десяти минут, чтобы констатировать результат. Раковые клетки были разрушены, сообщает newsera.ru.

Ученые также рассказали, как это работает. Магнитные диски связываются с белками, которые находятся в верхней части опухолевой клетки, что приводит к «поломке» последней. При этом не наносится вред здоровым тканям организма.