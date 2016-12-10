Минобороны отчиталось о выводе мирных жителей из Восточного Алеппо

В субботу, 10 декабря, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, как Российский Центр примирения организовал вывод мирных граждан из Восточного Алеппо.

В Минобороны РФ отметили, что людей выводили в безопасные районы города через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр. Как сообщил Конашенков, в первой половине сегодняшнего дня из восточных частей Алеппо Российский Центр примирения вывел не менее двадцати тысяч мирных жителей, а около 1200 боевиков вынуждены были сложить оружие.

Генерал-майор также предупредил террористов о том, чтобы они не пытались осуществлять какие-либо провокации и обстреливать людей, которые покидают места боевых действий через гуманитарные коридоры. Кроме того, Игорь Конашенков обратился ко всем государствам, которые ранее заявляли о готовности помочь Алеппо, подчеркнув, что именно сейчас настало время проверить истинность их намерений.