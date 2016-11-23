В Минобороны ответили, при каких условиях возможны гумпаузы в Алеппо

Немногим ранее помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил о необходимости очередной гуманитарной паузы в Алеппо. По его мнению, режим гумпаузы можно будет ввести уже на следующей неделе.

Однако в российском Министерстве обороны придерживаются другого мнения. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, одних намерений мало для оказания помощи жителям Алеппо, поскольку неподготовленные гумпаузы будут снова использованы исламистами для восстановления запасов оружия и припасов.

В связи с этим главным условием возобновления гуманитарных пауз в Алеппо являются твёрдые гарантии от представителей ООН допуска гуманитарных колонн и эвакуации раненых мирных граждан. Однако, подчеркнул Конашенков, пока что такие гарантии не были предоставлены.

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